Стало известно об обстреле ВСУ пропускного пункта в Белгородской области SHOT: ВСУ обстреляли автомобильный пункт пропуска Нехотеевка в Белгородской области

Фото: МО Украины

Telegram-канал SHOT сообщил, что ВСУ обстреляли автомобильный пункт пропуска Нехотеевка в Белгородской области. По информации канала, по нему выпустили восемь мин калибра 122 мм. В результате обстрела никто не пострадал, разрушений нет. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Канал отмечает, что предположительно снаряды были выпущены из села Долбневка Харьковской области, который располагается в 2,5 км от границы с Россией.

Ранее Минобороны РФ сообщило об ударе ВСУ по жилой инфраструктуре Таганрога переделанной в ударный вариант ракетой ЗРК С-200. Ее обнаружили и перехватили российские средства ПВО. Обломки ракеты упали на территории города.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в свою очередь заявил, что в результате взрыва госпитализировали девять человек. К ликвидации последствий атаки были привлечены 60 спасателей и 17 единиц специальной техники. Эпицентром взрыва стал Таганрогский художественный музей.

Спустя около часа после ЧП в Таганроге, в 17:15, ВСУ совершили попытку повторного удара переоборудованной зенитной ракетой комплекса С-200. Снаряд был перехвачен в районе Азова в Ростовской области.