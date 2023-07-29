Стало известно об обстреле ВСУ пропускного пункта под Курском SHOT: ВСУ обстреляли автомобильный пункт пропуска Крупец в Курской области

Фото: МО Украины

Telegram-канал SHOT сообщил, что ВСУ обстреляли автомобильный пропускной пункт Крупец в Курской области. По информации канала, по нему выпустили три снаряда калибра 122 мм. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Канал отмечает, что в результате обстрела никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Ранее стало известно, что ВСУ обстреляли автомобильный пункт пропуска Нехотеевка в Белгородской области. По нему выпустили восемь мин калибра 122 мм, пострадавших и разрушений нет. При этом есть сведения, что предположительно снаряды были выпущены из села Долбневка Харьковской области, который располагается в 2,5 км от границы с Россией.

Ранее Минобороны РФ сообщило об ударе ВСУ по жилой инфраструктуре Таганрога переделанной в ударный вариант ракетой ЗРК С-200. Ее обнаружили и перехватили российские средства ПВО. Обломки ракеты упали на территории города. В свою очередь, губернатор Ростовской области Василий Голубев в свою очередь заявил, что в результате взрыва госпитализировали девять человек. К ликвидации последствий атаки были привлечены 60 спасателей и 17 единиц специальной техники. Эпицентром взрыва стал Таганрогский художественный музей.