Стало известно об обстреле ВСУ многоквартирного дома в Донецке Кулемзин: украинские военные обстреляли многоквартирный дом в Донецке

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ВСУ обстреляли многоквартирный дом в Донецке, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин. По словам градоначальника, атака произошла в Куйбышевском районе.

В результате обстрела произошло прямое попадание в многоквартирный дом по ул. Степаненко в Куйбышевском районе, — написал Кулемзин.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли села Демидовка и Графовка Краснояружского района Белгородской области. По его словам, в результате атаки никто не пострадал. При обстреле была повреждена линия электропередачи, из-за чего жители четырех поселений в районе остались без света.

Накануне Гладков сообщил о гибели трех человек — двоих взрослых и ребенка — в результате падения обломков беспилотника на частный дом на окраине Белгорода. Он уточнил, что были фактически уничтожены два жилых дома, еще несколько домов и автомобилей получили повреждения. Кроме того, глава региона рассказал об уничтожении средствами ПВО беспилотника самолетного типа в небе над Белгородом. В Минобороны России подтвердили эту информацию.

До этого представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что два человека, в том числе медработник, погибли в результате обстрела украинскими войсками больницы в Донецке. В представительстве добавили, что в результате обстрела пострадала 67-летняя женщина.