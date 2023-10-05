Стало известно об обстреле ВСУ города Шебекино из «Градов» SHOT: ВСУ обстреливают Шебекино из «Градов»

Фото: МО Украины

Telegram-канал SHOT сообщает, что украинские военные обстреливают город Шебекино Белгородской области. По информации канала, обстрел может вестись из РСЗО «Град». О пострадавших не сообщается. Минобороны России эту информацию не комментировало.

По данным SHOT, в результате украинского обстрела было разрушено здание местной пекарни. Авторы утверждают, что в городе звучат сирены, жители прячутся в укрытиях. Информация об обстреле Шебекино была также объявлена местным жителям через систему оповещения РСЧС.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли поселок Шебекинский. По его словам, никто не пострадал. Один из снарядов попал прямо по жилому дому, также повреждения получили четыре других домовладения, автобус и линия электропередачи.

До этого Минобороны России сообщило о неудачной попытке ВСУ нанести удар по Белгородской области. Украинская армия выпустила два снаряда реактивной системы залпового огня и один беспилотник самолетного типа над регионом. Силами ПВО все цели были уничтожены.

Вечером 3 октября Гладков сообщил о том, что над Грайворонским городским округом силы ПВО сбили три воздушные цели. По предварительной информации, никто в результате происшествия не пострадал. При падении обломки повредили 12 жилых домов. В зданиях выбило окна, посекло крыши и заборы.