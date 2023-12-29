Стало известно об обстреле поселка в Курской области со стороны ВСУ Старовойт: ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины обстреляли населенный пункт Теткино, расположенный в Глушковском районе Курской области, сообщил глава региона Роман Старовойт. По его словам, в результате обстрела никто не пострадал, однако два дома получили повреждения. Кроме того, была повреждена линия электропередачи, в настоящее время специалисты ликвидируют последствия атаки.

ВСУ обстреляли приграничный Глушковский район. К счастью, обошлось без пострадавших. В поселке Теткино шесть прилетов, — уточнил губернатор в своем Telegram-канале.

Старовойт напомнил, что Глушковский район находится на границе с Украиной. Помимо поселка Теткино, украинская армия также обстреляла из минометов поселок Краснооктябрьский. В результате обстрела никто не пострадал, значительных повреждений нет.

Мэр Горловки Иван Приходько ранее заявил, что местные школа, институт и общежитие училища получили повреждения в результате обстрела со стороны украинских вооруженных сил. По его словам, повреждения также получили несколько многоквартирных домов. По данным городской администрации, за последние сутки армия Украины обстреляла Горловку 22 раза.