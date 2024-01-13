Стало известно об обстреле Горловки натовскими снарядами Украинская армия выпустила 15 снарядов натовского калибра по Горловке

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины выпустили 15 снарядов натовского калибра по Горловке в Донецкой Народной Республике, сообщила пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16:20 — н. п. Дзержинск — н. п. Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибра 155 мм (кассетный). <...> 17:40 — н. п. Дзержинск — н. п. Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибра 155 мм, — говорится в сообщении.

Позднее украинские войска продолжили обстрел Никитовского района Горловки. По данным СЦКК, ВСУ выпустили в том направлении еще девять снарядов натовского калибра.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что украинская армия обстреляла территорию Брянской области с применением кассетных боеприпасов. По некоторым данным, атаке ВСУ подверглась деревня Телец Трубчевского района, всего было выпущено четыре снаряда, которые упали на окраине населенного пункта. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.