Стало известно, что Белгород могли обстрелять ракетами из Сербии «Военный осведомитель»: ВСУ использовали сербские ракеты для обстрела Белгорода

Фото: МО Украины

Telegram-канал «Военный осведомитель» сообщает, что Вооруженные силы Украины применили ракеты сербского производства для нанесения удара по Белгороду 15 февраля. По словам авторов канала, об этом свидетельствуют обломки ракет, обнаруженные и сфотографированные местными жителями. В публикации утверждается, что внешний вид обломков напоминает сербские 122-мм ракеты ER Grad 2000 (G2000). В Минобороны России пока не прокомментировали эту информацию.

Авторы канала подчеркивают, что о сербском происхождении ракет, запущенных по Белгороду, также говорит характерный цвет их корпуса и стабилизаторов. В публикации отмечается, что армия Украины ранее уже применяла такие снаряды, несмотря на заявления президента Сербии Александра Вучича о том, что Белград не поставляет данные ракеты Киеву напрямую. При этом источники канала напоминают, что Вучич также заявлял о том, что Сербия не в состоянии препятствовать реэкспорту этих ракет и других вооружений.

Министерство обороны России ранее сообщило о перехвате 14 ракет, выпущенных по Белгородской области. По данным ведомства, для нанесения удара использовались реактивные системы залпового огня RM-70 «Вампир». Они производятся в Чехии. Предполагается, что Украина получила их от западных партнеров.