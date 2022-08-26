Стало известно об обстановке с лесными пожарами в Голованово под Рязанью

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Обстановка в деревне Голованово в Рязанской области нормализовалась, несмотря на то, что небо все еще еще затянуто дымкой от разбушевавшихся пожаров, сообщает корреспондент NEWS.ru. Он отметил, что сотрудники экстренных служб и спасатели продолжают тушить пожары.

Отмечается, что на территории региона до сих пор сохраняется высокая задымленность. Из-за пожаров сгорел молодой лес, выросший после природных катаклизмов 2010-го года. Многие жители Голованово не захотели покидать собственные дома и «встали на защиту» деревни.

Ранее житель Рязанской области рассказал корреспонденту NEWS.ru, что пламя лесных пожаров уничтожило как минимум 20 единиц техники, включая пожарные машины, в нескольких километрах от села Голованово. Собеседник добавил, что распространение огня было стремительным и непредсказуемым, приходилось бросать технику и покидать место пожара, поскольку огонь подходил слишком близко.

До этого директор департамента лесного хозяйства Владимирской области Евгений Малышев заявил, что лесной пожар в Рязанской области распространяется на северо-запад, в сторону Шатурского района Подмосковья. Он подчеркнул, что владимирские лесники держат связь с рязанскими коллегами и оперативно обмениваются данными.