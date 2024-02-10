Стало известно об обстановке на заводе в Ленобласти после угрозы взрыва Директор ООО «Росэнергокомплекс»: завод во Всеволожске работает штатно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Всеволожский завод алюминиевых сплавов, где, по данным СМИ, ранее нашли и обезвредили самодельное взрывное устройство, работает в штатном режиме, сообщил телеканалу «78» директор ООО «Росэнергокомплекс» Александр Мигунов. При этом отмечается, что обслуживающий персонал на территорию ленинградского предприятия не пускают. По предварительным данным, на объекте проводится проверка.

Я был до 12 часов с утра, все функционировало. По поводу того, что спрашивают, он (завод. — NEWS.ru) круглосуточного режима, там нельзя остановить [производство]. Будут работать специалисты, — рассказал Мигунов.

Telegram-канал SHOT ранее сообщил, что самодельное взрывное устройство нашли и обезвредили на территории Всеволожского завода алюминиевых сплавов в Ленинградской области. По данным канала, оно содержало почти два килограмма мощной взрывчатки, бомбу обнаружили накануне на охраняемой территории завода, рядом со складским помещением. Канал пишет, что три бурых бруска с пластмассовой трубкой находились в полиэтиленовом пакете.

Как сообщил SHOT, местность, где обнаружили СВУ, не попадает в обзор камер видеонаблюдения и полиция выясняет, кто пронес пакет на территорию. По данным журналистов, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.