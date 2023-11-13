Стало известно об обнаружении дрона в кустах подмосковного Раменского «ВЧК-ОГПУ»: житель Раменского нашел в кустах беспилотник

Фото: МО Украины

Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» сообщил, что житель Раменского в Подмосковье обнаружил в кустах беспилотник самолетного типа в форме треугольника. По его информации, дрон пролежал рядом с дачным поселком больше месяца. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

По данным канала, взрывчатки или каких-либо поражающих элементов в конструкции дрона не нашли, однако к носовой части фюзеляжа была прикреплена видеокамера. По словам «ВЧК-ОГПУ», кому именно принадлежит странный беспилотник, сейчас выясняют сотрудники спецслужб. В публикации уточняется, что вблизи с местом крушения БПЛА находится аэропорт Жуковский.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинский беспилотник сбросил взрывное устройство в районе села Попово-Лежачи Глушковского района. По его словам, в результате происшествия пострадал один человек, он получил осколочные ранения.

Telegram-канал SHOT при этом сообщал об атаке украинского беспилотника на Белгородскую область. По его информации, дрон был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Канал уточнил, что беспилотник нес на себе советскую противотанковую мину ТМ-62. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.