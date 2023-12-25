Стало известно об обнаружении дрона-камикадзе в Брянской области SHOT: в Брянской области обнаружили дрон-камикадзе «Рубака» с целым снарядом

Фото: МО Украины

Telegram-канал SHOT сообщает, что в Брянской области был обнаружен беспилотник-камикадзе «Рубака» с целым кумулятивным снарядом и взрывателем замедленного действия. По данным источников канала, его обнаружили в районе нежилой деревни Уткино. Авторы публикации уточняют, что беспилотник был обезврежен, пострадавших и разрушений нет. В Министерстве обороны России пока не прокомментировали данную информацию.

Источники SHOT отмечают, что беспилотник был найден 22 декабря в Карачаевском районе Брянской области, на место его падения были вызваны сотрудники экстренных служб. В публикации уточняется, что они обезвредили дрон-камикадзе, после чего отправили его на экспертизу. Авторы утверждают, что в результате инцидента никто не пострадал, так как в населенном пункте Уткино никто не живет.

«Рубака» — беспилотник-камикадзе, чья максимальная дальность полета составляет примерно 500 километров. Стоимость одного такого аппарата оценивается в 1,5 млн рублей. Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины попытались атаковать здание исправительной колонии в Брянске с помощью данных дронов. Они были начинены взрывчаткой С-4 и боеприпасом КЗ-3. Беспилотник был уничтожен.