Стало известно об исчезновении группы срочников в Крыму Трое служивших в Крыму срочников вышли в море на лодке и не вернулись

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Трое солдат-срочников, проходивших службу на территории Крыма, пропали без вести, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своем Telegram-канале. По его словам, военнослужащие вышли в море на резиновой лодке в условиях сильного ветра, это видели их сослуживцы, они и вызвали спасателей.

30 апреля трое молодых людей (двое из Северной Осетии и один из Дагестана), которые проходили срочную службу в Республике Крым, на резиновой лодке, несмотря на сильный ветер, вышли в открытое море. По некоторым данным, это видели их сослуживцы, которые и обратились в МЧС, — написал Меняйло.

По его словам, на текущий момент поиски в прибрежной зоне результата не дали. Власти региона связались с военной прокуратурой и оказывают необходимую помощь, заверил глава Северной Осетии.

Ранее сообщалось, что пропавшую в Краснодаре пятилетнюю девочку обнаружили в Сибири. Как стало известно, ребенка похитил и увез из Краснодара ее отец с подельниками. Мама девочки обратилась за помощью к волонтерам, которые разместили ориентировку в группе. После этого на телефон поискового отряда стали поступать звонки с сообщениями о том, что такого ребенка видели в Красноярске, где все это время девочка жила со своим отцом.