Произошла эвакуация из ТЦ «Адмирал» в Петербурге

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Telegram-канал «Фонтанка SPB Online» со ссылкой на очевидцев вечером 27 марта сообщил об эвакуации ТЦ «Адмирал» в Санкт-Петербурге. По данным канала, на улицу также вывели посетителей тренажерного зала.

Более точной информации до сих пор нет, но в соцсетях писали, что граждан через систему оповещения просили сохранять спокойствие и следовать к выходу. Видео эвакуации опубликовала группа «Питер | Читай Пиши Люби».

В центре Москвы 27 марта эвакуировали бизнес-центр «Белая площадь» из-за анонимной угрозы, сообщал Telegram-канал «Осторожно, Москва». Накануне экстренным службам в Петербурге поступила информация о том, что на крейсере «Аврора» заложены две бомбы. Звонивший требовал миллион рублей, чтобы «не случилось беды».

На днях в Москве эвакуировали два корпуса Финансового университета, который расположен по улице Верхняя Масловка. Причиной эвакуационных мероприятий послужил взрыв переносного зарядного устройства у одного из студентов. В результате произошло незначительное возгорание в аудитории.

Торговые центры Vegas вновь открылись для посетителей 26 марта. Речь идет о «Вегас Крокус Сити», «Вегас Кунцево» и «Вегас Каширское», их владельцем является холдинг Crocus Group, которому также принадлежит концертный зал «Крокус Сити Холл», где 22 марта произошел теракт. ТРЦ Vegas в Кунцево и на Каширке входят в число крупнейших торгово-развлекательных центров в Москве.