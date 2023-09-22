Стало известно об экстренной посадке военного самолета в Екатеринбурге «Осторожно, новости»: военный самолет ИЛ-76М-90 экстренно сел в Екатеринбурге

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Военный самолет ИЛ-76М-90 совершил экстренную посадку в аэропорту Екатеринбурга, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». По данным канала, на борту отказала одна из навигационных систем. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Канал отмечает, что воздушное судно вылетело из аэропорта в Ростове-на-Дону. При посадке в Екатеринбурге самолет ожидала спасательная команда, он был отбуксирован для проверки механиками. Кроме того, на борту не было опасных грузов.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что Су-34 потерпел аварию около поселка Колодезный в Воронежской области. По данным ведомства, экипаж в составе двух человек катапультировался, угрозы здоровью летчиков нет. 12 сентября Министерство обороны подтвердило сообщения о крушении бомбардировщика Су-24 в Волгоградской области. Падение произошло при выполнении планового учебно-тренировочного полета. Полет совершался без боекомплекта, бомбардировщик упал в безлюдной местности.

До этого Airbus A320 «Уральских авиалиний», совершавший рейс Сочи — Омск, подал сигнал тревоги и совершил аварийную посадку в поле в Убинском районе Новосибирской области. На борту находились 161 пассажир и шесть членов экипажа, все они были эвакуированы. Генеральный директор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов заявил, что при подлете к Омску на борту Airbus A320 произошел отказ гидросистемы.