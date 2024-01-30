Названо главное преимущество российского морского «Панциря» Ростех: морской «Панцирь» обеспечивает защиту от всех средств нападения

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Зенитно-ракетный комплекс «Панцирь-МЕ», произведенный холдингом «Высокоточные комплексы», успешно продемонстрировал свою эффективность при боевом применении, сообщили в госкорпорации «Ростех» агентству ТАСС. Отмечается, что ЗРК обеспечивает эффективную защиту от всех средств воздушного нападения.

В процессе боевого использования «Панцирь-МЕ» гарантирует надежную защиту надводных кораблей от всех видов атак с воздуха, — отметили представители корпорации.

«Панцирь-МЕ» представляет собой корабельную версию зенитного ракетно-пушечного комплекса, сухопутный аналог которого известен как «Панцирь-С». Этот комплекс может быть установлен на большинстве кораблей российского флота и приспособлен для использования на судах, построенных в других странах. Он обеспечивает эффективную защиту кораблей от всех существующих и будущих угроз воздушного нападения в различных боевых условиях.

Ранее стало известно, что многоцелевые атомные подводные лодки типа «Ясень» проекта 885 (М) вооружат гиперзвуковыми ракетами «Циркон». По словам гендиректора Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова, соответствующие работы уже начались.