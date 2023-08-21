Стало известно об атаках ВСУ на российские позиции около Артемовска Гагин: ВСУ предприняли безуспешные атаки на позиции ВС РФ к югу от Артемовска

Фото: МО Украины

ВСУ предприняли безуспешные попытки атаковать позиции ВС РФ в районе Клещеевки, Курдюмовки и Андреевки к югу от Артемовска, сообщил ТАСС советник врио главы ДНР Ян Гагин. По его словам, благодаря работе российской артиллерии украинские военнослужащие понесли существенные потери, также была уничтожена их бронетехника.

В течение выходных противник предпринял несколько попыток атаковать наши позиции в районе Клещеевки, Курдюмовки и Андреевки. Попытка атаковать фланги вновь результата не принесла, наша артиллерия подавила активность врага, который понес существенные потери на этом участке фронта, — сказал Гагин.

Он добавил, что боевые действия на этом участке фронта идут интенсивно, в тылы ВСУ продолжает прибывать подкрепление.

Ранее Гагин заявил, что российские военные давно готовы к полноценному наступлению на территории ДНР. Однако, он считает, что находиться в активной обороне на данном этапе СВО выгоднее. По его словам, гибель личного состава при оборонительных действиях составляет один к пяти. Гагин подчеркнул, что, учитывая российскую эшелонированную оборону, силы и задействованные средства, а также обученность военнослужащих, ВС РФ готовы и к наступлению, и к обороне. Применяя оборонительную тактику, российские войска могут уничтожить как можно больше сил противника, заявил Гагин.