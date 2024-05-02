Замминистра российского региона арестовали вместе с экс-депутатом за взятку Замглавы Минэнерго Свердловской области Кислицына арестовали по делу о взятке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрея Кислицына, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.Его подозревают во взяточничестве.

Двадцать восьмого апреля удовлетворили ходатайство следователя об избрании Кислицыну меры пресечения в виде заключения под стражу по 26 июня включительно по части 6 статьи 290 (получение взятки в особо крупном размере), — сказала собеседница агентства.

В пресс-службе Свердловского областного суда добавили, что вместе с Кислицыным был арестован и бывший депутат заксобрания Свердловской области Павел Мякишев. Ему вменяют статью о посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

По данным из открытых источников, Кислицын и Мякишев окончили Уральский государственный технический университет. Также отмечается, что Мякишев на момент задержания занимал пост советника по GR свердловского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».

В конце апреля Московский районный суд Нижнего Новгорода арестовал до 26 июня главу городской думы Олега Лавричева по делу о растрате. Его задержали 28 апреля в Донецке, куда он прибыл с гуманитарным конвоем, затем доставили в Нижний Новгород. Чиновника обвиняют в растрате суммы в размере 22 млн рублей в ходе закупок аппаратов УЗИ и рентгена для Арзамасского приборостроительного завода.