Стало известно об аресте пиарщицы главы Башкирии SHOT: пиарщица главы Башкирии Радия Хабирова арестована в Подмосковье

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Елена Прочаковская

Красногорский городской суд отправил в СИЗО до 2 февраля руководителя управления главы Башкирии по социальным коммуникациям Елену Прочаковскую, сообщает Telegram-канал SHOT. Как отмечается, чиновницу обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения. Ей грозит до шести лет колонии.

По версии следствия, в июне 2017 года Прочаковская, будучи старшим инспектором отдела взаимодействия со СМИ администрации Красногорска, фиктивно устроила свою знакомую на работу в МФЦ на должность главного специалиста. Это позволило ей целый год получать за нее зарплату и премии. Сейчас она находится в СИЗО города Можайска.

Накануне стало известно, что в Санкт-Петербурге заключил под стражу заместителя директора ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Вадима Чернышова за превышение должностных полномочий, повлекших ущерб в размере более 120 млн рублей. Под стражей он пробудет до 14 марта 2024 года. По версии следствия, Чернышов, зная о проведении конкурса на оказание услуг по уборке и обслуживанию зданий, сооружений и прилегающих территорий объектов водоканала, обеспечил ООО «Кварта» победу в конкурсе и заключиние с ним договора.

До этого суд Новосибирска приговорил экс-прокурора Дзержинского района города Олега Бушмакина к четырем годам колонии общего режима. Его признали виновным в превышении должностных полномочий и получении взятки.