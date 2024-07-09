Стало известно об аресте отца дагестанских террористов SHOT: отца дагестанских террористов Омарова арестовали до 5 сентября

Фото: Пресс-служба Ленинского суда/ТАСС

Магомед Омаров

Telegram-канал SHOT сообщает, что отец дагестанских террористов Магомед Омаров был арестован до 5 сентября по обвинению в легализации денежных средств. По данным канала, решение о заключении под стражу принял Советский районный суд Махачкалы.

По информации SHOT, Омаров подозревается в хищении примерно 700 тысяч рублей. Как пишет канал, он фиктивно трудоустраивал жителей в коллектив районной газеты, заключив сговор с главным редактором издания МБУ «Редакция газеты "К изобилию"». С 2016 по 2022 год они, предположительно, использовали схему, при которой деньги, предназначенные для зарплаты, направлялись на различные счета и затем использовались для оплаты личной охраны Омарова.

9 июля председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев сообщил, что пятеро сыновей бывшего главы Сергокалинского района Магомеда Омарова освобождены после административного ареста. Они были взяты под стражу через три дня после терактов в Махачкале и Дербенте, в результате которых погиб 21 человек. Их сочли виновными в мелком хулиганстве.

Также пресс-служба Верховного суда Дагестана сообщила, что создателем преступной группировки для совершения терактов стал сын Магомеда Омарова Осман. Согласно обнародованным данным, мужчина требовал от соучастников признания его единоличным лидером банды.