Стало известно об активности авиации НАТО у берегов Крыма «Военная хроника»: в Черном море дежурит Boeing P-8A Poseidon и RQ-4B Global

Фото: U.S. Navy/Mike DiMestico

Telegram-канал «Военная хроника» обратил внимание на необычную активность военно-воздушных сил НАТО в акватории Черного моря. Они опубликовали данные с сайта Flightradar, где был зафиксирован патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon у берегов Румынии, а также беспилотник-разведчик RQ-4B Global Hawk с идентификатором FORTE13 к югу от Крыма.

Судя по тому, где находится американский беспилотник RQ-4, провокация может ожидаться в районе Керченского моста или в районе Феодосии, — предположили авторы Telegram-канала.

Ранее глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объявил о проведении чрезвычайного заседания совета Украина — НАТО в связи с обстрелами. Он отметил, что НАТО поддержало запрос Украины. Одной из ключевых тем заседания станет усиление противовоздушной обороны Киева.

В декабре госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что администрация Соединенных Штатов планирует выделить Украине дополнительную военную помощь в размере $250 млн. По его словам, это последний пакет в этом году. В него вошли боеприпасы и оборудование для систем противовоздушной обороны, боеприпасы для РСЗО, а также артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм и противотанковые средства.