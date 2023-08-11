Стало известно об активизации СБУ на Купянском направлении Марочко: СБУ усилила работу на Купянском направлении на фоне продвижения ВС РФ

Фото: МО Украины

Военный эксперт, подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что сотрудники Службы безопасности Украины активизировали работу на Купянском направлении на фоне успехов ВС России в продвижении. По его словам, которые приводит РИА Новости, на территории региона проводятся проверки документов у гражданских, а также ужесточены карательные меры в отношении частных компаний, которые не хотят вывозить продукцию и оборудование.

В населенном пункте Купянск и его окрестностях наблюдается активизация работы СБУ. Усилены мероприятия по проверке документов у гражданских лиц, ужесточены карательные меры в отношении частных предприятий, которые отказываются вывозить оборудование и продукцию, — рассказал Марочко.

Он добавил, что местные жители заметили большое количество людей в гражданской одежде, которые занимаются разведывательной деятельностью.

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