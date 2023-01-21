Стало известно об активизации боев около Гуляйполя Рогов сообщил об активизации боестолкновений между ВСУ и силами РФ в районе Гуляйполя

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

В районе города Гуляйполе в Запорожской области активизировались боестолкновения между ВСУ и российскими силами, сообщил в Telegram член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов. По его словам, в боях со стороны России принимают участие морпехи Тихоокеанского флота.

Сегодня на Запорожской линии боевого соприкосновения, помимо Ореховского направления, не менее горячим стало и Гуляйпольское. Дай бог, ждем хороших новостей, — написал Рогов.

Ранее 21 января он сообщил, что Киев в срочном порядке стягивает резервы ВСУ в Запорожскую область. Он отметил, что за последние дни ВС РФ смогли взять под полный огневой контроль дорогу Каменское — Орехов, по которой происходит основное снабжение украинской армии.

По словам Рогова, российской армии также удалось взломать первую линию обороны ВСУ на отдельных участках фронта в Запорожской области. Он добавил, что на данный момент основная линия обороны украинских сил выстроена на уровне городов Каменское — Орехов — Гуляйполе.