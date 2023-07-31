Стало известно об активизации американских спутников над Крымом «Рыбарь»: американские спутники активизировались над Крымом

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Вид на Крымский полуостров из космоса

Telegram-канал «Рыбарь» сообщил, что американские спутники активизировались над Крымом. По информации канала, в среднем за эту неделю западные «Топазы» сделали 14-15 снимков различных объектов в Крыму, хотя в начале июля — по 7-10 фотографий.

«Рыбарь» пишет, что западные спутники отслеживают ситуацию на поверхности Земли, являясь последней инстанцией при выборе цели для удара дальнобойными ракетами. Telegram-канал отмечает, что последние дни особое внимание группировки космической разведки уделяют трем объектам: мосту через Северо-Крымский канал, аэродрому рядом с Качей и ж/д станции «Воинка» на пути в Красноперекопск.

По информации «Рыбаря», спутники также 29 раз фотографировали Гвардейское, которое ВСУ несколько раз пытались обстрелять.

31 июля белорусский военный аналитик Александр Алесин заявил, что даже не самая качественная спутниковая фотосъемка позволяет увидеть линии траншей, противотанковые рвы и неубранные поля во время боевых действий. Так он прокомментировал опубликованный немецким журналистом Михаэлем Круикшанком снимок района проведения СВО, где отчетливо видна линия фронта.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск отказался предоставить ВСУ доступ к станции связи Starlink около Крыма. По информации New York Times, украинские военнослужащие хотели применить станцию для отправки дрона со взрывчаткой, чтобы атаковать российские корабли в Черном море.