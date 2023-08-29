Депутат из Братска скормил живого поросенка волкам и попал на видео Mash: богатейший депутат Думы Братска Кляйн скормил живого поросенка волкам

Фото: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Global Look Press

Telegram-канал Mash опубликовал видеокадры, на которых депутат из Братска Роман Кляйн закидывает в вольер к волкам живого поросенка, которого лесные хищники впоследствии жестоко растерзали. Процесс убийства поросенка снимался на видео. Канал отмечает, что чиновник пошел на это ради забавы, поскольку на его лице присутствовала улыбка. Зоозащитники намерены подать на него заявление в прокуратуру.

Mash уточняет, что ролик, вероятно, снят был давно, поскольку депутат одет в теплую одежду, однако в Сети видео появилось недавно.

Канал утверждает, что депутат всячески отрицает свою причастность к действиям на виено, называя это «подставой недоброжелателей» перед выборами. Mash называет его главным богачом Сибири, подчеркивая, что тот за 2021 год обогатился на сумму свыше 300 млн рублей.

Ранее Владимир Бурматов заявил, что полиция ищет живодерку из Краснодара, которая на камеру пытает домашних животных. По его словам, уже есть определенные зацепки, которые сейчас проверяются. Он отметил, что совершено уголовное преступление по ст. 245 ч. 2. Парламентарий добавил, что публикация видео в интернете является отягчающим обстоятельством.