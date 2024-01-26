Стало известно о жалобах сотрудниц завода «ГАЗ» на проблемы со здоровьем Ni Mash: сотрудницы завода «ГАЗ» компенсацировать затраты на лечение

Фото: Артем Соболев/News.ru

Telegram-канал Ni Mash сообщает, что сотрудницы завода «ГАЗ» подали иск к компании с требованием выплатить компенсации за проблемы со здоровьем, полученные в ходе выполнения трудовых обязанностей. Как утверждают источники канала, судебная проверка показала, что на заводе была превышена концентрация пыли, содержащей частицы кремния. Собеседники Ni Mash отмечают, что женщинам удалось получить компенсацию.

Согласно тексту публикации канала, сотрудницы предприятия жаловались на кашель и отдышку, появившиеся якобы из-за работы на заводе. Источники уточняют, что в конечном счете они подали иск на сумму 1,5 млн и 1 млн рублей, которые были удовлетворены судом частично. По данным Ni Mash, им назначили компенсации в размере 225 тысяч и 180 тысяч рублей. Собеседники канала также уточнили, что позднее был подан третий иск от сотрудницы, пострадавшей в ходе работы с инструментами. По их словам, женщина едва не лишилась нескольких пальцев. В пресс-службе предприятия пока не прокомментировали данную информацию.

Как сообщалось ранее, на одном из предприятий Новосибирска 19-летнего рабочего-стажера затянуло в шлифовальный станок. От полученных травм мужчина впал в кому. Родственница пострадавшего уточнила, что он получил серьезную черепно-мозговую травму.