Стало известно о завершении строительства цифровой верфи в Карелии Глава Карелии Парфенчиков: на цифровой верфи заложили новый ледокол

Фото: Анатолий Медведь/РИА Новости

Артур Парфенчиков

В Петрозаводске на цифровой верфи заложили новый ледокол, рассказал ОТР глава Карелии Артур Парфенчиков. По его словам, сейчас строительство первой в России цифровой верфи подходит к концу.

Буквально на днях был заложен в рамках уже цифрового контура очередной ледокол. Поэтому вот эту компетенцию, конечно, будем развивать. <...> Сейчас мы как раз заключили соглашение с агентством нашего речного транспорта, и будем дальше двигать, — объяснил глава республики.

Парфенчиков отметил, что создание этой высокороботизированной и высокоавтоматизированной площадки для судостроения началось по поручению президента России Владимира Путина еще в 2022 году. Цифровое сопровождение внедряют на каждый этап строительства на этой верфи.

Получили поддержку от федерального правительства, это завод «Росморпорта», то есть он государственный, будем еще двигать дальше различные мощности, в частности, роботизированный покрасочный цех, усовершенствование стапелей по как раз ледокольным судам, — добавил глава Карелии.

Ранее главнокомандующий ВМФ Герой России, адмирал Александр Моисеев сообщил, что многоцелевой корвет «Проворный», спущенный на воду в Санкт-Петербурге, уже скоро станет частью Военно-морского флота России. Он выразил уверенность, что корабль позволит укрепить потенциал группировки Тихоокеанского флота.