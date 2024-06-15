Стало известно о завершении поисково-спасательных работ в Шебекино МЧС России: поисково-спасательные работы в Шебекино завершены

Фото: t.me/mchs_official/19382

МЧС России в официальном Telegram-канале сообщило о завершении поисково-спасательных работ в Шебекино. Пресс-служба ведомства также огласила последние данные о потерпевших и жертвах атаки Вооруженных сил Украины.

Поисково-спасательные работы в Шебекино завершены. Спасены шесть человек, пострадали семь человек. К сожалению, четыре человека погибли. Вывезено порядка 300 кубометров строительного мусора, — говорится в публикации МЧС.

Ранее ведомство информировало о двух погибших, мужчине и женщине. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял о семи раненых. Четверо были госпитализированы, трое получили медицинскую помощь на месте и от наблюдения в стационаре отказались. Глава области уточнил, что, по предварительной информации, повреждено 20 квартир. Гладков добавил, что спасатели, полицейские и бойцы самообороны оцепили территорию.

Утром 14 июня в Белгородской области звучала сирена ракетной опасности. Ее слышали жители Белгорода и Белгородского района, а также Шебекинского городского округа и города Шебекино. Людей призвали спуститься в укрытия. Также ракетная опасность объявлялась в области в ночь на 14 июня. Гладков советовал гражданам укрыться в подвале и оставаться там до отбоя сигнала. Спустя несколько минут такой же сигнал прозвучал в Курской области.