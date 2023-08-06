Стало известно о захвате французского танка армией России в зоне СВО «РВ»: российские военные захватили французский колесный танк AMX

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AMX-10RC

Военнослужащие Вооруженных сил России захватили французский колесный танк AMX, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Эта бронетехника была поставлена Киеву западными партнерами. По данным канала, танк захвачен членами 37-й бригады. В Минобороны России не прокомментировали данную информацию.

Отмечается, что российским военным пришлось брать колесный танк на буксир, так как он провалился в яму. Помимо него, солдаты также отбуксировали иностранную бронемашину. Предполагается, что речь идет об американской машине International MaxxPro 4×4, однако точное название модели неизвестно.

Армия России также захватила шведскую бронемашину CV-90. Она была подбита с помощью ручного противотанкового гранатомета одним из солдат. В ходе боя командир бронемашины был убит, экипаж сбежал.

Как сообщалось ранее, военнослужащие армии РФ успешно захватили большое количество оружия, используемого странами НАТО. По словам подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Александра Марочко, все трофейные образцы тщательно изучаются российскими инженерами и оружейниками. В дальнейшем оружие попадет на склады, а полученные специалистами данные позволят разработать новые методы противодействия западному вооружению.