Стало известно о захвате большого количества оружия НАТО армией России Офицер в отставке Марочко заявил о захвате большого количества оружия НАТО в ЛНР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские военнослужащие захватили большое количество вооружения натовского образца в ходе своего продвижения в зоне проведения специальной военной операции, заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, которые приводит РИА Новости, в настоящее время эти образцы тщательно изучаются. В Министерстве обороны России не комментировали данную информацию.

В ходе освобождения территории ЛНР на позициях украинских боевиков найдено большое количество оружия и боеприпасов к натовскому оружию. Все, что досталось нашим военнослужащим в качестве трофеев, тщательно проверяется, изучается, документируется, — рассказал он.

Офицер подчеркнул, что всё захваченное солдатами иностранное оружие будет отправлено на российские склады. Его дальнейшая судьба будет решаться комиссией по вооружениям и военной технике.

Как сообщалось ранее, военнослужащие Вооруженных сил России впервые захватили трофейную шведскую бронированную машину пехоты CV-90. Транспорт ВСУ был подбит во время боя из ручного противотанкового гранатомета, командир бронемашины погиб. Трофейную БМП эвакуировали в тыл.

Российские инженеры также получили возможность изучить секретные технологии НАТО благодаря захвату трофейной ракеты Storm Shadow. Предполагается, что это откроет дополнительные возможности для разработки мер противодействия подобным вооружениям.