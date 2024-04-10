Стало известно о задержании замминистра ЖКХ Белгородской области SHOT: замминистра ЖКХ Белгородской области Новикову задержали по делу о взятке

Telegram-канал SHOT сообщил, что в Белгородской области задержали заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства по региону Веронику Новикову. По его информации, чиновница подозревается в получении взятки в крупном размере, 10 апреля ей должны избрать меру пресечения.

Ранее стало известно о задержании заместителя генерального директора по IT и производству в компании «Сирена-Трэвел», входящей в Ростех, Игоря Ройтмана. По некоторым данным, он проходит по делу о неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру РФ. В скором времени суд изберет ему меру пресечения.

В Москве ранее были задержаны двое заместителей руководителя начальника Центра электронного декларирования Андрея Брехова и Алексея Акимова. Они и еще двое фигурантов проходят по делу о разглашении секретных данных и даче особо крупной взятки. Им предъявлено обвинение. Следствие потребует их заключения под стражу.

До этого появилась информация о задержании главы одной из крупнейших букмекерских контор России «Мелбет» Игоря Ляпустина. Согласно предварительным данным, против него возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. «Мелбет» находится в десятке рейтинга российских легальных букмекерских контор. Она принимает ставки на спорт по ряду дисциплин, а также выступает титульным партнером первой лиги по футболу.