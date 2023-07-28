Власти Балашихи опровергли слухи о задержании замглавы администрации города

Фото: balashiha.ru

Евгения Сирота (в центре)

Информация о задержании сотрудников администрации Балашихи не соответствует действительности, заявили в пресс-службе мэрии города. Все работники администрации выполняют свои служебные обязанности.

Информация о задержаниях сотрудников администрации Балашихи не является достоверной. В настоящий момент все сотрудники администрации, в том числе заместители главы, находятся на рабочих местах и выполняют служебные обязанности, — говорится в сообщении.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что сотрудники ФСБ задержали заместителя главы администрации Балашихи Евгению Сироту по подозрению в махинациях с землей. Впоследствии канал уточнил, что Сирота не была задержана. По данным Baza, в ее кабинете прошли обыски. Сотрудники спецслужб изъяли технику и документы. Возбуждено дело по статье 285 УК РФ.

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