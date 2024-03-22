Стало известно о задержании заместителя главы Пскова ПЛН: замглавы Пскова Грацкого задержали по подозрению в получении взятки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Пскове задержали заместителя главы города, начальника управления городского хозяйства Александра Грацкого, сообщает «Псковская Лента Новостей». По информации издания, чиновника подозревают в получении взятки. В свою очередь в пресс-службе администрации Пскова заявили, что Грацкий подозревается в должностном преступлении. В настоящее время проводятся следственные действия в рамках уголовного дела.

Он (Александр Грацкий. — NEWS.ru) подозревается в должностном преступлении. <...> Администрация города Пскова работает в тесном взаимодействии с правоохранительными органами, готова оказать им всемерное содействие, — сообщили в городской администрации.

Ранее следователи возбудили уголовное дело в отношении главы таможенного поста многостороннего автомобильного пункта пропуска «Чернышевское» в Калининградской области. Он и его подельники подозреваются в получении взяток на общую сумму почти 10,9 млн рублей. По делу проходят еще двое подчиненных задержанного, которым вменяют посредничество. Следователи считают, что в период с марта 2022 по сентябрь 2023 года начальник таможни получал взятки от дежурных смен через своих сотрудников «за покровительство и попустительство на службе».