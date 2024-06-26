Стало известно об аресте шестерых родственников дагестанских террористов В Дагестане арестовали шестерых родственников Омаровых

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Дагестане арестовали шестерых родственников экс-главы Сергокалиснокого района Магомеда Омарова, чьи дети были ликвидированы во время теракта в Дербенте и Махачкале 23 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Верховного суда республики. Как отмечается, они признаны виновными в административных правонарушениях, за что получили от двух до 13 суток ареста.

Арестованы шесть человек. Они признаны виновными в административных правонарушениях. Им назначен арест сроком от двух до 13 дней, — приводит агентство слова источника.

Как уточняет Telegram-канал SHOT, все арестованные являются братьями ликвидированных террористов Османа и Адиля. Их задержали в Махачкале за мелкое хулиганство. Всего у бывшего главы района было восемь сыновей.

Ранее стало известно, что причиной задержания самого Магомеда Омарова также стало хулиганство. Согласно постановлению суда, он нецензурно ругался в общественном месте, за что получил 10 суток ареста. После этого стало известно, что его сыновья участвовали в теракте. Вскоре ему могут предъявить обвинение в пособничестве террористам.

23 июня в Дербенте и Махачкале террористы совершили нападения на православные храмы, синагоги и пост ДПС. Жертвами атаки стал 21 человек, еще 46 пострадали. В Дагестане объявили трехдневный траур. По факту нападения Следственный комитет России возбудил уголовное дело по трем статьям: террористический акт, а также незаконные хранение и хищение огнестрельного оружия.