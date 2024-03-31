Стало известно о задержании родственников обвиняемого в теракте в «Крокусе» Отца и кузена обвиняемого в теракте в «Крокусе» Файзова задержали на 14 суток

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Отца и двоюродного брата обвиняемого в теракте в «Крокус Сити Холле» Мухаммадсобира Файзова задержали на 14 суток, сообщила РИА Новости мачеха предполагаемого террориста Кумри Сафарова. По словам женщины, ее саму полицейские отпустили после опроса.

Да, [мой] супруг на 14 суток задержан. <...> Меня отпустили, я домой приехала, телефон у меня забрали. У меня же ничего нет, телевизора нет. Потом вечером они опять приехали, фотографию [Файзова] показывали, спрашивали, знаю ли я его. Я сказала, что нет. Ну, по фотографии знаю, а так не знаю, кто он такой. Я вообще не общаюсь с ним, — сказала вторая жена отца обвиняемого.

Накануне стало известно, что в городе Тейково Ивановской области закрылся барбершоп, где работал Файзов. Владелец соседнего магазина электроники рассказал, что с салона сняли вывеску примерно через день после теракта в «Крокусе». По словам мужчины, один раз он стригся у него, Файзов тоже пару раз заходил к нему в магазин за шнурами к телефону, но лично они знакомы не были. Он отметил, что барбер был культурный, общался вежливо и не производил впечатление закрытого человека.

Файзов и еще трое мужчин были первыми, кого силовики задержали после атаки на «Крокус». Telegram-канал SHOT писал, что 19-летний Файзов был задержан вместе с подельниками в Брянской области, предположительно, при попытке скрыться на территорию Украины. Также утверждалось, что за ними была погоня и Файзов пытался отстреливаться.