Стало известно о задержании офицера авиации с 830 граммами наркотиков «Осторожно, новости»: офицера военной авиации задержали за хранение наркотиков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил о задержании 33-летнего офицера военной авиации в Ярославской области. По данным канала, в ходе обыска у мужчины обнаружили при себе 830 граммов МДМА, что было подтверждено по результатам экспертизы.

По данным источников Telegram-канала, военнослужащий из Екатеринбурга занимался поиском и перепродажей автомобилей в свободное от службы время, его задержали на 253 километре трассы «Холмогоры» и отправили на досмотр, в ходе которого и были обнаружены наркотики, возбуждено уголовное дело.

Как сообщалось ранее, с начала сентября 2022 года сотрудники Федеральной службы безопасности перехватили 370 килограммов синтетических наркотиков, произведенных на территории Украины. По словам представителей пресс-службы ведомства, наркоторговцы использовали автомобили, оборудованные специальными тайниками. Они поставлялись в Киев из стран Европейского союза.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.