Стало известно о задержании начальника отдела миграции Грозного Mash: начальник отдела миграции Грозного задержан в Краснодарском крае

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал Kub Mash сообщает, что в Краснодарском крае был задержан начальник отдела миграции Грозного Магомед Ибрагимов. По данным канала, в момент задержания он находился под воздействием наркотических веществ, в ходе обыска автомобиля сотрудники полиции также обнаружили пять граммов мефедрона. В пресс-службе МВД России не комментировали данную информацию.

Kub Mash сообщает, что Ибрагимов был задержан в Успенском районе Краснодарского края, он ехал вместе с сотрудником ДПС Арби Джабраиловым. По данным канала, автомобиль был остановлен патрульными, обратившими внимание на тонировку и горящие спецсигналы, водитель попытался скрыться от преследовавших его полицейских и протаранил другой автомобиль. По данным Kub Mash, впоследствии их удалось остановить сотрудникам Росгвардии, в отношении Джабраилова было составлено несколько административных протоколов.

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Употребление наркотиков наносит вред здоровью.