Стало известно о задержании мужчины, устроившего стрельбу у питерского ТРК «78»: в Петербурге задержали стрелявшего у ТРК «Сити Молл» мужчину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, открывшего огонь на парковке у ТРК «Сити Молл», сообщает канал «78». Как отмечается, им оказался 34-летний индивидуальный предприниматель. Полицейские провели обыски по месту его жительства и нашли травматический пистолет. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

О конфликте со стрельбой на парковке у ТРК стало известно 14 мая. В Сети появились кадры, где видно, как злоумышленник сначала несколько раз пытался наехать на машине на молодого человека, а затем вышел и открыл огонь.

Позже пострадавший рассказал, что повздорил со стрелявшим из-за парковочного места. Мужчина признался, что поставил автомобиль в неположенном месте — для инвалидов. Это не понравилось водителю черного авто. Начался разговор на повышенных тонах, но супруга увела агрессора в ТРК. Через пару минут мужчина вернулся, попытавшись помешать Леониду уехать. Однако тот смог выехать и вызвать полицию.

Ранее житель города Находки открыл стрельбу из окна по детям и подросткам, которые, по его словам, громко кричали и не реагировали на замечания взрослых. 62-летний мужчина использовал пневматический пистолет. В результате его действий 10-летний мальчик получил ушиб руки.