Стало известно о задержании главы отдела миграции МВД по Херсонской области

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов задержали главу отдела по вопросам миграции МВД по Херсонской области подполковника Дмитрия Шкурина, сообщает Telegram-канал Baza. По его данным, мужчину подозревают в организации незаконной миграции по предварительному сговору с использованием служебного положения.

Дмитрий Шкурин возглавляет отдел миграции в Воронежской области, однако с 1 мая он находится в командировке на территории Херсонской области. Там он занял аналогичный пост. Отмечается, что подполковника задержали еще 15 августа.

В настоящее время достоверно не известно, каким образом подозреваемый организовывал незаконную миграцию. В случае, если следствию удастся доказать его вину, начальнику отдела миграции грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

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