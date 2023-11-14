Стало известно о задержании экс-главы правительства Самарской области РИА Новости: задержан экс-глава правительства Самарской области Кудряшов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экс-председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова задержали после обысков, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в силовых структурах. Также задержан временно исполняющий обязанности министра строительства региона Михаил Асеев.

Их действительно задержали, — сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

Днем 14 ноября пресс-служба правительства Самарской области сообщила, что Кудряшов ушел в отставку по состоянию здоровья. Там подчеркнули, что данное решение чиновник принял около месяца назад.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что ФСБ начала обыски по месту жительства Кудряшова. По информации канала, следствие считает, что Кудряшов вместе с неназванным коллегой перевел 194 млн рублей компании «Волгатрансстрой-проект» на строительство станции метро. SHOT пишет, что потом стройку отменили из-за слишком маленького расстояния между станциями. Источники канала сообщили, что в отношении чиновника возбуждено уголовное дело по статье о превышении полномочий, мужчине может грозить до 10 лет тюремного заключения.

Также стало известно, что суд избрал обвиняемому во взятке начальнику УМВД России по Выборгскому району Ленобласти меру пресечения в виде заключения под стражу. Во время обысков на рабочем месте и дома у обвиняемого нашли и изъяли более 1 млн рублей и более $2000. Следствие установило причастность обвиняемого к получению систематических взяток на протяжении двух лет. По предварительным данным, общая их сумма превысила 8 млн рублей.