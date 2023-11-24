Стало известно о задержании подмосковного депутата РЕН ТВ: депутата подмосковного Пушкино Апарина задержали по делу о мошенничестве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Телеканал РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники сообщает, что в Московской области был задержан депутат окружного совета Пушкино Тимур Апарин. По данным канала, он задержан в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Источники отмечают, что Апарин мог обманом похитить у своего партнера по бизнесу 5 млн рублей.

Партнер Апарина написал в полицию заявление о том, что депутат кинул его на 5 миллионов рублей, — рассказал собеседник телеканала.

Источники телеканала уточняют, что в квартире депутата окружного совета уже прошли обыски. По их словам, у супруги Апарина был изъят мобильный телефон, самого политика увезли на допрос. Журналисты утверждают, что в ближайшее время Апарину изберут меру пресечения.

Как сообщалось ранее, сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя главы Ленинского района Московской области Альберта Гравина. Его подозревают в причастности к нарушениям при строительстве жилых домов, в результате которых была ограничена зона покрытия систем противовоздушной обороны. Отмечается, что около двух недель назад Гравину предложили уйти с должности по собственному желанию. В настоящее время с ним работают сотрудники Следственного комитета России.