Стало известно о задержании главного борца с коррупцией на Урале URA.RU: на Урале задержали главу управления противодействия коррупции Дьякова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

URA.RU со ссылкой на два источника в силовых структурах сообщают, что в Свердловской области задержали начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного ГУ МВД полковника Андрея Дьякова. По данным агентства, в его доме и на рабочем месте прошли обыски. Официального подтверждения этой информации нет.

Как отмечает источник, что стало поводом для задержания Дьякова, неизвестно. Собеседники агентства предположили, что в деле работают московские оперативники. Портал предполагает, что задержание может быть связано с обысками в екатеринбургском бизнес-центре Clever Park. По данным издания, тогда была задержана бывшая невестка вице-спикера свердловского Законодательного собрания Аркадия Чернецкого Анастасия.

В марте портал E1.RU со ссылкой на очевидцев сообщил, что в бизнес-центр Clever Park в Екатеринбурге ворвались около десяти силовиков в камуфляже, балаклавах и с автоматами. По его информации, мужчины представились сотрудниками ФСБ и поднялись на лифте на 22-й этаж. При этом никого из посетителей центра туда не пускали.

Позднее портал уточнил, что силовики ворвались в бизнес-центр по делу АО «Трубная торговая компания — Екатеринбург». Обыски провели сотрудники ФСБ, налоговой и Следственного комитета.