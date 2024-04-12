Стало известно о задержании блогера Портнягина в Ростове «112»: блогера Портнягина задержали в Ростове по налоговому делу

Фото: Социальные сети

Дмитрий Портнягин

Telegram-канал «112» сообщил о задержании блогера Дмитрия Портнягина в Ростове. По информации канала, в ближайшее время он будет доставлен в Москву, где следователи проведут допрос в рамках налогового дела.

Информацию канала подтвердил РЕН ТВ. Его источники тоже сообщают, что мужчину доставят в столицу. До этого «112» сообщал, что у блогера Портнягина, известного как Трансформатор, проходят обыски. По данным канала, правоохранители прибыли в банный комплекс Siberia и помещение «Клуба 500», основателем которого является блогер.

После обысков Портнягин выходил на связь с подписчиками из зоны СВО. Он уточнил, что находится недалеко от линии соприкосновения.

По информации «112», причиной обысков может быть уклонение от уплаты налогов. Журналисты уточнили, что Портнягин может иметь отношение к легализации доходов коллег Елены Блиновской и Валерии Чекалиной (Лерчек).

Адвокат Сергей Жорин считает, что бизнесмену вряд ли удастся избежать ответственности после возбуждения уголовного дела о неуплате налогов. По его словам, за последние годы Федеральная налоговая служба (ФНС) активно взялась за проверку блогеров-миллионников и бизнес-коучей. Адвокат также обратился к другим блогерам, призвав их перестать надеяться на то, что проверки пройдут мимо. Это лишь вопрос времени, когда «под прицел» налоговой службы попадет очередной предприниматель, отметил Жорин.