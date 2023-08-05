Стало известно о взятии ВС РФ опорного пункта ВСУ «РВ»: штурмовики пятой бригады взяли опорный пункт ВСУ под Красногоровкой

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что штурмовики пятой бригады ВС РФ взяли опорный пункт ВСУ под Красногоровкой. По информации канала, российские военные под прикрытием зашли в укрепрайон украинской армии, после чего солдаты ВСУ бежали с позиций. Минобороны РФ информацию не комментировало.

На канале также опубликованы кадры, на которых видно, как ВС России наносят удары по позициям ВСУ.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВС РФ разбили три штурмовые группы ВСУ на Ореховском направлении. Он отметил, что после уничтожения штурмовых групп оставшиеся солдаты ВСУ отошли на север. Балицкий добавил, что за прошедшие сутки украинская армия 39 раз обстреляла населенные пункты области на Пологовском, Токмакском и Васильевском направлениях.

До этого начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщал, что ВС РФ уничтожили пункт управления беспилотной авиацией ВСУ в районе Новодонецкого. По его информации, российские военные также ликвидировали буксируемую гаубицу «Мста-Б» в районе Новоивановки. Кроме того, Чехов отметил, что российская артиллерия уничтожила станцию радиоэлектронной борьбы противника западнее Золотой Нивы, минометный расчет ВСУ северо-западнее Новодонецкого и гранатометный расчет севернее Урожайного.