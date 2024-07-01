Стало известно о взятии ВС РФ нового населенного пункта в ДНР Минобороны: ВС РФ взяли под контроль Новопокровское в ДНР

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Военнослужащие Вооруженных сил России установили контроль над населенным пунктом Новопокровское Донецкой Народной Республики, сообщило Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале. Отмечается, что при этом было улучшено тактическое положение российских войск.

Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Новопокровское ДНР и улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям 24-й, 31-й, 110-й, 118-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Евгеновка, Новгородское, Тимофеевка, Сокол, Торецк и Прогресс ДНР, — сказано в сообщении.

Помимо этого, части ВС РФ на данном направлении отразили пять контратак штурмовых групп противника. Потери украинских войск на этом участке составили до 405 солдат, БМП Bradley, бронеавтомобиль MaxxPro, а также гаубицы М777 и «Мста-Б», два артиллерийских орудия Д-30 и семь машин.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедевс сообщил со ссылкой на своих коллег, что Вооруженные силы РФ нанесли удар по аэродрому Канатово в Кировограде на северо-восточном направлении от центра города. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.