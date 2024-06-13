Стало известно о взрыве мины у пруда-охладителя ЗАЭС МАГАТЭ: у пруда-охладителя ЗАЭС взорвалась мина

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

Запорожская АЭС

Международное агентство по атомной энергии сообщило, что взрыв произошел рядом с прудом-охладителем Запорожской атомной электростанции. Жертв и разрушений, как уточняется, удалось избежать. В Минобороны РФ не давали комментариев по этому поводу.

Группа МАГАТЭ на ЗАЭС сообщила, что на протяжении последней недели несколько дней слышала взрывы, в том числе в непосредственной близости от станции. На станции подтвердили, что 11 июня взорвалась одна из мин, расположенная рядом с зоной пруда-охладителя ЗАЭС. Взрыв не повлек за собой ущерба или жертв, о причине взрыва экспертам МАГАТЭ не сообщили, - сказано в пресс-релизе.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность по поводу инцидента, который усилил уже нестабильную обстановку на станции.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины обстреляли из артиллерии центр Энергодара — города-спутника Запорожской АЭС. Попадание зафиксировано в районе городской администрации. Информации о пострадавших не поступало. Минобороны РФ информацию не комментировало.

До этого глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что на фоне регулярных обстрелов ВСУ сохраняется угроза для АЭС в Запорожской области. Он подчеркнул, что все прилеты по объекту и его территории фиксируются специалистами МАГАТЭ. При этом, по его словам, угроза ядерного происшествия, несмотря на удары украинской армии, незначительна.