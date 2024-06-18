Стало известно о выжившем террористе из ростовского СИЗО RT: один из захвативших СИЗО в Ростове террористов выжил

Один из захвативших СИЗО в Ростове-на-Дону террористов выжил, сообщает RT со ссылкой на источник в правоохранительных структурах. Как отмечается, это 28-летний Дмитрий Камнеев, принявший ислам и ставший сторонником радикального его течения.

По данным источника, после штурма в СИЗО вошла скорая помощь и Камнеев был единственным из террористов, кто еще дышал. Его откачали.

Telegram-канал SHOT ранее сообщил о третьем заложнике при захвате следственного изолятора. По данным канала, это был 31-летний начальник оперативного отдела Константин Горох.