Стало известно о выплатах в результате крушения дома на Сахалине Губернатор Лимаренко: пострадавшим при взрыве дома на Сахалине выплатят по 30 тысяч рублей

Фото: limarenko_official/vk/com

Пострадавшим при взрыве дома в поселке Тымовское Сахалинской области местные власти выплатят по 30 тысяч рублей, сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко. В своем Telegram-канале он указал, что семьи, которые лишились квартир из-за ЧП, получат выплаты в размере 500 тысяч рублей. Родственникам погибших направят по 1 млн рублей, еще по 400 тысяч получат госпитализированные пострадавшие.

Немедленно будут выделены по 30 тысяч рублей от администрации города на неотложные нужды жильцам пострадавших квартир. Семьям, потерявшим жилье, выплатим по 500 тысяч рублей. Родственникам погибших выплатят по 1 млн рублей. Пострадавшим, которые сейчас находятся в больнице, выплатим по 400 тысяч рублей, — заявил Лимаренко в ходе встречи с тымовчанами.

По словам губернатора, те люди, которые нуждаются в ночлеге, будут размещены в одной из местных гостиниц. С 20 ноября сотрудники правоохранительных органов начнут сбор справок, необходимых для восстановления утерянных документов.

Сегодня нуждающихся в ночлеге разместят в гостинице. А завтра полиция начнет выдавать необходимые справки по потере документов и оперативно поможет их восстановить, — заключил Лимаренко.

Лимаренко также сообщил, что все пострадавшие в результате взрыва газа в пятиэтажке в поселке Тымовское получат новое жилье от властей Сахалинской области. По последней информации, жертвами ЧП стали девять человек, еще столько же пострадали. Местные власти готовятся к встрече с гражданами, проживавшими в доме, в котором произошел взрыв.