В подмосковном Сергиевом Посаде госпитализировали человека с подозрением на заболевание сибирской язвой, сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник. Это уже второй случай с сибирской язвой в Московской области, накануне Роспотребнадзор сообщил о госпитализации первого пациента. По словам собеседника телеканала, оба мужчины контактировали друг с другом.
23 марта у Александра нашли симптомы сибирской язвы. Сейчас он находится в больнице, — сказал источник.
Он уточнил, что мужчина 14 марта приехал в Сергиев Посад из Чувашии вместе с первым заболевшим в Подмосковье. Проведение противоэпидемических мер продолжается.
О третьем случае сибирской язвы в Чувашии стало известно утром 22 марта. Нового заболевшего выявили в рамках проверки контактов первого зараженного. Глава региона Олег Николаев заверил, что жизни заболевших ничего не угрожает, они находятся под присмотром врачей. Контактировавшие с ними люди здоровы.
По мнению иммунолога Александра Чепурнова, эпидемия сибирской язвы в России исключена. Он пояснил, что при проведении необходимых профилактических мероприятий заболевание распространяется незначительно. Кроме того, оно легко выявляется, после чего заразившихся изолируют на время лечения.