Стало известно о встрече Путина и Раиси в Москве Путин примет президента Ирана Раиси в Москве 7 декабря

Фото: kremlin.ru/ТАСС

Президент России Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси

Президент России Владимир Путин примет в Москве своего иранского коллегу Эбрахима Раиси, сообщает государственное агентство Исламской Республики Tasnim. Как отмечается, двусторонние переговоры намечены на четверг, 7 декабря. Раиси приедет в российскую столицу по приглашению президента РФ.

Утром в четверг президент Ирана отправится в Москву по официальному приглашению президента России Путина во главе высокопоставленной делегации государственных лиц и представителей торгово-экономических кругов Ирана, — говорится в публикации.

Как отмечается, лидеры обсудят торгово-экономическое и политическое сотрудничество между двумя странами. В повестку дня также включены региональные и международные вопросы, в том числе ситуация на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что президент России передал своему иранскому коллеге послание. Его передал спецпредставитель российского лидера по Сирии Александр Лаврентьев во время встречи в Иране с секретарем Высшего совета нацбезопасности Али Акбаром Ахмадияном и со старшим помощником главы МИД республики по политическим вопросам Али Асгаром Хаджи. Что именно было в послании, не разглашается. Лаврентьев и Ахмадиян обсудили актуальные проблемы Ближнего Востока и ситуацию в секторе Газа.