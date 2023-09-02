Стало известно о возможности восстановления Каховской ГЭС Глава Росводресурсов: плотину Каховской ГЭС технически восстановить возможно

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Плотину Каховской гидроэлектростанции и Каховское водохранилище в Херсонской области технически восстановить возможно, сказал РИА Новости глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов. По его словам, когда сложатся все необходимые условия, соответствующие решения будут приняты.

Каховское водохранилище и плотину в тех или иных параметрах восстановить возможно. Есть разные мнения — на прежнем месте или другом, с гидроэлектростанцией или без. Это решение подобрать можно, — отметил Кириллов.

Однако он отметил, что в настоящее время на повестке дня находится вопрос восстановления работоспособности Северо-Крымского и Каховского магистрального каналов. Они являются источниками питания для обеспечения сельского хозяйства Херсонской, Запорожской областей и Крыма, подчеркнул глава Росводресурсов. Российское правительство уделяет «особое внимание» водоснабжению Крыма. Для этого реализовано множество мероприятий, отметил Кириллов.

Ранее доктор технических наук, член Общественного совета Минэнерго России Владимир Тетельмин высказал мнение, что грунтовая плотина ГЭС не пострадала, а основная часть работ необходима для восстановления бетонной части плотины. По его словам, это можно сделать за год, если процессу не будут мешать обстрелы со стороны ВСУ с правого берега Днепра.